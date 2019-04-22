أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الاثنين

أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم استنكار تونس الشديد للتفجيرات الإرهابية التي استهدفت عدداً من الفنادق في العاصمة السريلانكية كولمبو وتسببت في سقوط مئات المدنيين الأبرياء من جنسيات مختلفة بين قتلى وجرحى.

وسلطت الضوء في ذات السياق على إعلان حكومة سريلانكا حظر التجول بأثر فوري على خلفية سلسلة الانفجارات ، فيما أصدرت الممثلة العليا للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغوبيني أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم كل الدعم لدولة سريلانكا.

وأنشغلت بتطورات الأوضاع في العاصمة الليبية طرابلس ،مشيرة إلى تعرض العاصمة إلى قصف جوي وإنفجارات هزت المدينة في تصعيد للهجوم الذي بدأه قبل أسبوعين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة.

وتناولت إعلان وزارة الداخلية الجزائرية أن 24 شخصاً سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 4 يوليو القادم .

وكتبت عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين من الضفة الغربية أحدهم من ذوي الإعاقة ، فيما أصيب عشرات الطلبة والمعلمين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الإحتلال الإسرائيلي صوب مجمع مدارس المنطقة الجنوبية في الخليل.

