أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالعلاقات التونسية الأمريكية في ظل زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تونس ومحادثاته مع كبار المسؤولين التونسيين تناولت سبل علاقات التعاون بين البلدين إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

ورصدت محليا أيضا تواصل الاستعدادات للانتخابات التشريعية والرئاسية في تونس المقررة خلال السنة الجارية 2019 م من خلال عمليات تسجيل الناخبين الذي وصل عددهم 284 ألف ناخب في تسعة أيام .

وتابعت صحف الأحد مواصلة الجيش الليبي مهاجمة المجموعات المسلحة المتواجدة بالعاصمة الليبية طرابلس وسط أنباء عن استعداد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مغلقة جديدة حول ليبيا بهدف التوفق حول إصدار بيان ينص على توفير ممرات إنسانية وإجراءات لفائدة النازحين من ميدان الحرب .

ونقلت تأكيد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني , مشيرة في السياق أنه سيتم اليوم الاعلان عن الأسماء لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية .

وتطرقت في شأن آخر إلى تصريحات أطلقها المرصد السوري لحقوق الانسان قال فيها إن هجمات شنها تنظيم "داعش" الإرهابي على الجيش السوري وجماعات مسلحة متحالفة معه في وسط البلاد أدت الى مقتل 35 عسكريا على مدى يومين .. وأنبأت إلى جانب ذلك عن زيارة عدد من المسؤولين الروس إلى سوريا بحثوا مع خلالها تشكيل لجنة دستورية وسبل تحسين علاقات سوريا مع الدول العربية المجاورة .

ونقلت تصريحات لمبعوث الرئيس الأمريكي للسلام في الشرق الاوسط جيسون جرينبلات قال فيها ن فلسطين وإسرائيل يجب ان يكونا على استعداد للتفاوض بشأن خطة السلام التي تخطط واشنطن لاقتراحها .

ورصدت صحف تونس في تقارير متفرقة بدء التصويت في مصر في استفتاء على تعديلات دستورية تمدد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعزيز سلطاته , ومقتل وإصابة عدد من الجنود في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب شرق تركيا , واشتداد حدة الاشتباكات بين محتجي السترات الصفراء في فرنسا والشرطة الفرنسية في باريس وسط إجراءات .