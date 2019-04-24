أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالشأن الداخلي للبلاد ،مشيرة إلى مقتل إرهابي وإصابة 3 اخرين وحجز أسلحة في عملية أمنية وعسكرية في مدينة الكاف شمال غرب تونس.

وانشغلت بتطورات الأحداث في ليبيا ،مشيرة إلى تكثيف قوات الجيش الوطني الليبي من هجماتها على الميليشيات المسلحة .

وسلطت الضوء على تحذير قائد أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح من مخطط لدفع البلاد نحو العنف والفوضى منتقداً الأطراف التي ترفض كل المبادرات المقدمة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وتناولت إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري الجديدة والتي تسمح بتمديد الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات.

وكتبت صحف تونس عن موافقة القمة التشاورية المصغرة للاتحاد الأفريقي على تمديد المهلة الممنوحة للمجلس العسكري الانتقالي في السودان لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية من 15 يوم الى 3 أشهر .

وأشارت إلى إعلان السلطات المغربية تفكيك خلية إرهابية متصلة بتنظيم " داعش " الإرهابي كانت تستعد لتنفيذ هجومات داخل البلاد.