أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالحراك السياسي الذي تعيشه تونس استعداداً للاستحقاق الانتخابي الرابع الذي يفترض عقده شهر نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى اللقاء الذي جمع أمس بين وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من أجل بحث تطورات الأحداث الجارية في ليبيا.

وكتبت عن ارتفاع حصيلة قتلى المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وحولها إلى 254 قتيلاً و 1228 جريحاً خلال الأسبوعين الماضيين ، مشيرة إلى استمرار المعارك في العاصمة طرابلس.

وتحدثت عن مقاطعة أغلبية الأحزاب السياسية في الجزائر جلسة مشاورات دعا إليها الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لتأسيس هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وتناولت صحف تونس إعلان المتحدث باسم رئاسة جمهورية مصر بسام راضي أن القاهرة تستضيف اليوم الثلاثاء اجتماعين على مستوى القمة للتباحث في الشأنين السوداني والليبي.

وسلطت صحف الثلاثاء الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ،مشيرة إلى اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت كذلك الحرم الإبراهيمي في الخليل، واعتقلت 10 فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية المحتلة.