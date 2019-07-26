اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى مخلفات الانهيار الجبلي، الذي وقع في منطقة الحوز وسط المغرب، نيبيجة الامطار الغزيرة، مشيرة إلى أن عشرات الأشخاص يوجدون في عداد المفقودين جراء هذه الكارثة وأن فرق الانقاذ تواصل البحث عن الضحايا.

مغاربيا، تناقلت الصحف إعلان رئاسة الجمهورية التونسية أمس عن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وفي موضوع أمن الخليج، تناقلت الصحف تصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر، الذي اعتبر أن المبادرة الأوربية لضمان أمن الملاحة البحرية في الخليج تعد مكملة لمبادرات الولايات المتحدة لمنع استفزازات إيران.

وتابعت التطورات التي تعيشها السودان،لافتة إلى أن المجلس العسكري يقود عملية تطهير واسعة للجيش من خصومه بذريعة المحاولات الانقلابية.

واهتمت الصحف بحصيلة ثلاثة انفجارات هزت العاصمة الافغانية كابول، وخلفت سبعة قتلى و 21 مصابًا، مبرزة أن الانفجارات تأتي قبيل موسم الانتخابات.

وتناولت الصحف تسلم رئيس الوزراء الجديد في بريطانيا بوريس جونسون، رسميًا مهامه على راس الحكومة، وتعهداته باتمام ملف بريكست في موعده أيا كان الثمن.