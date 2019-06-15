اهتمامات الصحف المغربية السبت

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بالزيارة التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، إلى البرازيل، مبينة أن هذه الزيارة توجت بالتوقيع على سبع اتفاقيات للتعاون بين البلدين تهم مجالات الدفاع والقضاء والاستثمار، إلى جانب قطاعي النقل الجوي والبحري.

مغاربيًا.. تابعت التطورات الجارية في الجزائر، والأنباء التي تحدثت عن توقيف القضاء الجزائري لعدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.

وتناولت صحف السبت، اتهامات الادارة الامريكية لإيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في خليج عمان، مبرزة أن الهجوم قوبل بإدانة دولية واسعة.

دوليًا.. أشارت إلى أن قوة اليمين المتطرف، تضاعفت في البرلمان الأوربي المنتخب حديثًا بعد الانتخابات الأخيرة.

واهتمت صحف المغرب، بتصدر وزير الخارجية البريطاني السابق، بوريس جونسون، الدورة الاولى من التوصيات لخلافة رئيسة الوزراء ، تيريزا ماي.