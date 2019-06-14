اهتمامات الصحف المغربية الخميس

تطرقت الصحف المغربية الصادرة اليوم إلى الاتصالات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بجنيف،على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر العمل الدولي ال108 ،وركزت الصحف على مباحثات المسؤول المغربي مع نظيره التونسي يوسف الشاهد، التي تناولت القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك و سبل تعزيز التعاون بين المغرب وتونس في مختلف المجالات.

وتناقلت إعلان قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس، عن سقوط قذيفة معادية أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي ، ما أدى إلى إصابة 26 شخصاً.

وتابعت تطورات الأزمة في السودان و لفتت إلى إدانة مجلس الأمن الدولي بشدة لأعمال العنف التي شهدها السودان، ودعوته للوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، مطالبة كافة الأطراف المعنية بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل توافقي للأزمة التي تشهدها البلاد حاليا.

وتابعت الصحف المغربية فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.