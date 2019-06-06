اهتمامات الصحف الجزائرية الخميس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، ترحيب أحزاب في المعارضة، دعوة الجيش للحوار، وإشارتها إلى اشتراطها رحيل رئيس الوزراء نور الدين بدوي أولا.

وأشارت إلى تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس الأركان العامة للجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الموضحة في دستور البلاد.

وأبرزت صحف الخميس، زيارة الرئيس الصيني شي جي بينغ، إلى موسكو وتحذيره من تفاقم الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، موازاة مع إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعداه للحوار مع طهران مع الإبقاء على خيار العمل العسكري ضدها واردًا.

ونوهت بإعلان رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، استعداده استئناف الحوار مع "قوى التغيير والحرية" بشأن المرحلة الانتقالية.

وفي متفرقات أخرى، تحدثت صحف الجزائر، عن تمكن قوات الأمن المصرية من القضاء على 19 إرهابيًا بمدينة العريش شمال سيناء ، عقب اعتداء خلف مقتل ثمانية عناصر أمن.