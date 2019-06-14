اهتمامات الصحف المغربية الجمعة

اهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، إلى جمهورية السورينام ومباحثاته مع نظيرته السورينامية، إلديز بولاك-بيغلي،والتي تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت إلى موجة الإدانة العربية الواسعة لاستهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، لمطار أبها جنوب المملكة العربية، مما أسفرعن إصابة 26 شخصًا, مبرزة الشجب الشديد للدول العربية لهذا العمل الارهابي و مطالبتها بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه ايران و الضغط عليها لوقف دعمها للعمليات الإرهابية المتكررة.

كما تناقلت خبر الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط في خليج عمان، عند مدخل مضيق هرمز الذي يعد ممرا بحريا استراتيجيا للنفط العالمي.

مغاربيا التطورات الجارية بالجزائر، حيث يجري التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقية.

واشارت الصحف في هذا الصدد إلى قرار القضاء الجزائري بحبس رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال بشان قضايا فساد، و قرار المحكمة العليا إيداع رئيس الوزراء الاسبق احمد اويحيى الحبس المؤقت على خلفية تهم فساد و تبديد اموال عامة.

وواصلت متابعتها لتطورات الأوضاع الميدانية في سوريا، مبرزة إعلان روسيا عن اتفاق لوقف إطلاق النار شمال غرب البلاد بعد مفاوضات مع الجانب التركي، جدد النظام السوري قصفه لمناطق تحت سيطرة المعارضة.