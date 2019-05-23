اهتمامات الصحف التونسية الخميس

أبرزت صحف تونس في سياق اهتماماتها لهذا اليوم، اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فايز السراج ، مشيرة إلى أنهما بحثا مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة اقليميا ودوليا لوقف الاقتتال وإنهاء الصراع.

وتناقلت صحف اليوم تحذير مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة من أن المعركة للوصول إلى العاصمة طرابلس تشكل مجرد بداية حرب طويلة الأمد ودامية .

وتناولت تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح أنه ليس لدى الجيش أي طموحات سياسية ، يأتي ذلك فيما أعلن وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي موافقته المبدئية على قيادة مرحلة انتقالية في البلاد بعد دعوات من الحراك الشعبي.

وتحدثت عن اعتزام المعارضة السودانية إعلان إضراب سياسي عام رداً على تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد.

وكتبت في إطار تقارير إخبارية متفرقة عن مقتل 12 شخصاً بانفجار سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش أمنية في العاصمة الصومالية مقديشو ، ومقتل ستة أشخاص في احتجاجات على نتائج الانتخابات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، وحرمان المجر طالبي اللجوء من الطعام.