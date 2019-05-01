أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالعلاقات التونسية الإيطالية، في ضوء زيارة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى تونس ومحادثاته مع عدد من المسؤولين التونسيين, إلى جانب توقيعه مع نظيره التونسي على عدد من اتفاقيات التعاون في ختام الاجتماع الأول للمجلس الأعلى الاستراتيجي للتعاون بين البلدين.

وتطرقت في الشأن الليبي إلى تصريحات لمبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، اشتكى فيها مرة أخرى من حالة الانقسام الدولي داخل مجلس الأمن، مما تسبب في فشل التوصل الى قرار بشان الحرب الدائرة في طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي.

وأوردت صحف الأربعاء ، تصريحات لنائب رئيس المجلس العسكري السوداني ممدل حمدان دقلو، أعرب فيه عن التزامهم بالتفاوض، وتأكيده أنه لا فوضى بعد اليوم, وإيضاحه أن قوى التغيير وافقت على فتح الجسور ولكنها لم تنفذ تعهداتها.

ونقلت في الشان الفلسطيني تأكيد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن السلطة الفلسطينية رفضت للشهر الثالث على التوالي استلام أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل وإعادتها إلى إسرائيل بالرغم من تحويلها.

ورصدت في شأن آخر.. إعلان الحكومة الفنزويلية إحباط محاولة انقلاب عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو.

ونشرت صحف تونس، تقارير متفرقة بينها إدراج محكمة مصرية قيادات إخوانية على قائمات الإرهاب, وبدء في المغرب مناورات عسكرية بريطانية أمريكية قرب مدينة أغادير, ومشاركة المئات من الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط في المسيرة السنوية ضد العبودية.