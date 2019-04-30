أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الثلاثاء

ركزتالصحف التونسية الصادرة اليوم، على فحوى المحادثات التي أجراها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد, موردة إلى جانب ذلك نبأ توقيع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي ونظيره من غينيا الاستوائية سيمون اويونو اسنونو انغي، على عدد من اتفاقيات تهدف إلى تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وتناولت في الشأن الجزائري، تجاوب أحزاب سياسية ومكونات مدنية مع الدعوة التي أطلقها قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الداعية بطرح مبادرات لحل الأزمة التي تشهدها الجزائر منذ عدة أسابيع.

وتطرقت صحف الثلاثاء ، من جانب آخر إلى اتفاق قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الانتقالي في السودان على تشكيل مجلس مشترك من المدنيين والعسكريين، وأن الجانبين سيستمران في الاجتماعات لتحديد صلاحيات المجلس.

واهتمت في الشأن السوري بأنباء تفيد ببدء وصول تعزيزات عسكرية جديدة لقوات النظام السوري إلى خطوط النار الأولى في جبهات ريفي حماة وإدلب، وذلك استعدادًا لعمل عسكري ضد التنظيمات الإرهابية المنتشرة في المنطقة.

وأخبرت عن انتخاب المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم //الإلكسو// أمس، مرشح موريتانيا محمد ولد أعمر، مديرًا عامًا للمنظمة، خلفًا للدكتور سعود هلال الحربي، الذي تولى مهامًا أخرى في بلاده.

كما تناولت صحف تونس في تقارير متفرقة، بينها إحباط فرنسا مخططًا إرهابيًا كان يستهدف قوات الأمن, ومقتل خمس جنود واعتبار 30 آخزين في عداد المفقودين وذلك بعد مرور ثلاثة أيام على هجوم استهدف قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا, وتصريحات أمريكية تفيد بأن الحملة الأمريكية ضد النظام الإيراني أثرت على أنشطته لكنه يظل تهديدًا عالميًا.