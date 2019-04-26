أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الجمعة

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بقيام المئات من المواطنين الجزائريين بالاحتجاج أمام مقري السفارة التونسية بالجزائر العاصمة والقنصلية التونسية مطالبين بالكشف عن مصير المساجين الجزائريين الموقوفين في السجون الفرنسية

وتحدثت عن تمركز حاملة الطائرات الأمريكية ابراهم لانكولن عرض البحر الأبيض المتوسط ما بين ايطاليا وليبيا تحسباً لأي طارئ في ليبيا ، يأتي ذلك فيما حذر الصليب الأحمر من تحول ضواحي العاصمة طرابلس إلى ساحات قتال.

وكتبت عن تكثيف قادة الحراك الشعبي في السودان ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي مهددين بإعلان عصيان مدني شامل تسبقه مسيرات مليونية للمطالبة بحكم مدني.

ولم تغفل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى اقتحام مجموعة من المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأشارت إلى تقديم وزير دفاع سريلانكا هيماسيري فرناندو استقالته من منصبه على خلفية العملية الإرهابية التي هزت البلاد الأحد الماضي ، مشيرة في ذات الإطار إلى تحذير بريطانيا مواطنيها من السفر إلى سريلانكا مؤكدة وجود إحتمال أن يسعى الإرهابيون لشن مزيد من الهجمات.

وتناولت إعلان جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق رسمياً دخوله لسباق الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2020.