أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم قرار البرلمان العراقي أمس بتحديد الثلاثاء المقبل موعداً نهائيًا لانتخاب رئيس الجمهورية ,وذلك في خطوة وصفت باأها جاءت لحث الأكراد على الإسراع بحسم موقفهم من هذه القضية المثيرة للجدل.
وتطرقت الصحف إلى التعاون بين العراق ومنظمة اليونسكو ، مبرزة اللقاء الذي عقده وزير الخارجيَّة العراقي إبراهيم الجعفري مع المديرة التنفيذيَّة للمنظمة " أودري أزولاي" على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتناولت الاجتماع المقرر أن يعقدُه رؤساء الكتل السياسية العراقية اليوم للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للبرلمان العراقي.
وعرجت الصحف العراقية على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء حكومات دول العالم إلى عزل النظام الايراني،وتبريره قرار بلاده الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأميركية على النظام المذكور .
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ظهرت الممثلة الأميركية ليا ميشيل، بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لفيلم الموسيقى والدراما "A Star is Born"، والذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، ترويجًا واستعدادًا لطرح الفيلم تجاريًا مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكانت ليا ميشيل "متحمسة للغاية" لحضور العرض الأول للفيلم، وارتدت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا، فستانًا طويلًا مزخرفًا باللون الفضي يتميز بفتحة صدر على شكل حرف "V" ورباط من الخلف، وتخفي تنورة الفستان حذائها بينما تمشي بخطوات واثقة على السجادة الحمراء. وحرص النجم العالمي برادلي كوبر وبطلة فيلمه ليدي غاغا، على حضور الفعالية إلى جانب تواجد عدد كبير من نجمات السينما والتلفزيون الشابات بالعرض الخاص للفيلم أبرزهم: جوليان هوف، هانا هارت، جيجي جورجيوس، ناتس جيتي، أوجست جيتي، وريمي كروز، وظهروا بعدد من الإطلالات الأنيقة، كما التقطوا عددًا من الصور التذكارية على السجادة الحمراء للعرض الخاص. وتدور
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