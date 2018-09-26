أهم وأبرز اهتمامات الصحف العراقية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم قرار البرلمان العراقي أمس بتحديد الثلاثاء المقبل موعداً نهائيًا لانتخاب رئيس الجمهورية ,وذلك في خطوة وصفت باأها جاءت لحث الأكراد على الإسراع بحسم موقفهم من هذه القضية المثيرة للجدل.

وتطرقت الصحف إلى التعاون بين العراق ومنظمة اليونسكو ، مبرزة اللقاء الذي عقده وزير الخارجيَّة العراقي إبراهيم الجعفري مع المديرة التنفيذيَّة للمنظمة " أودري أزولاي" على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعيَّة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتناولت الاجتماع المقرر أن يعقدُه رؤساء الكتل السياسية العراقية اليوم للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للبرلمان العراقي.

وعرجت الصحف العراقية على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الأمم المتحدة أمس الثلاثاء حكومات دول العالم إلى عزل النظام الايراني،وتبريره قرار بلاده الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأميركية على النظام المذكور .