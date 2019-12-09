اهتمامات الصحف العراقية الاثنين

بغداد - العرب اليوم
واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالحراك الجاري لاختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول الجميع ، وتناولت الجدل الدائر حول قانون الانتخابات الجديد وإمكانية تمريره في مجلس النواب ,مبرزة ملاحظات القانونيين وقيادات الحراك الشعبي حول فقراته.
ونوهت بالاجتماعات المقرر عقدها بين الكتل السياسية بحضور الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قانون انتخابات جديد يلبي طموح المتظاهرين وينهي هيمنة الكتل الكبيرة على العملية السياسية.
وتطرقت صحف اليوم إلى واجبات الحكومة التي حددها الدستور والمتمثلة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين والمواطنين العراقيين عموما ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وشددت على ضرورة إسراع الحكومة بإرسال قانون الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليه منوهة بأن أي تأخير في هذه الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى عدم انتظام عمليات صرف تخصيصات الوزارات والمؤسسات الحكومية, مما يفاقم معاناة العراقيين.
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