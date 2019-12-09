اهتمامات الصحف العراقية الاثنين



واصلت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها بالحراك الجاري لاختيار رئيس وزراء جديد يحظى بقبول الجميع ، وتناولت الجدل الدائر حول قانون الانتخابات الجديد وإمكانية تمريره في مجلس النواب ,مبرزة ملاحظات القانونيين وقيادات الحراك الشعبي حول فقراته.‏

ونوهت بالاجتماعات المقرر عقدها بين الكتل ‏السياسية بحضور الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى قانون انتخابات جديد يلبي طموح المتظاهرين ‏وينهي هيمنة الكتل الكبيرة على العملية السياسية.‏

وتطرقت صحف اليوم إلى واجبات الحكومة التي حددها الدستور والمتمثلة بالحفاظ على أرواح المتظاهرين والمواطنين العراقيين عموما ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وشددت على ضرورة إسراع الحكومة بإرسال قانون ‏الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليه منوهة بأن أي تأخير في هذه الإجراءات من شأنه أن يؤدي إلى عدم انتظام عمليات صرف تخصيصات ‏الوزارات والمؤسسات الحكومية, مما يفاقم معاناة العراقيين.‏