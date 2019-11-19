اهتمامات الصحف البريطانية الثلاثاء

انتقدت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قرار الإدارة الأمريكية عدّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير مخالفة للقانون الدولي.

وكتبت عن استيلاء ميليشيا الحوثي الارهابية على قاطرة بحرية كانت تجرّ حفّاراً كورياً جنوبياً فوق مياه البحر الأحمر.

ونقلت تقارير عن ظهور تأثيرات العقوبات الأمريكية على ايران بعد اندلاع اضطرابات متصاعدة فيها.

وتناولت استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في لبنان وسط أنباء عن محاصرة المحتجين لمبنى البرلمان.

وتناولت صحف اليوم مثول زعيم الانفصاليين في إقليم كتالونيا الأسباني أمام القضاء بتهم تتعلق بعدم الالتزام بقرارات المحكمة.

ونقلت إحصاءات تشير إلى أن نشاط المنظمات الإنسانية التي تغيث المهاجرين القادمين إلى أوروبا عبر مياه البحر الأبيض المتوسط لا يُعدّ عاملاً محفزاً أو مؤثراً على قرار هجرتهم.

وذكرت الصحف تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإلغاء استقطاعات ضريبية على الشركات حال فوز حزب المحافظين الذي يتزعمه في الانتخابات العامة المقبلة.