اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي قال إن بلاده لم تعد تفضل الحوار مع الهند لأن الأخيرة فسرت جميع محاولات بلاده من أجل السلام على أنها تنازلات.

واهتمت برفض باكستان دبلوماسية القنوات الخلفية مع الهند إثر خطوتها غير القانونية لإلغاء وضع الحكم الذاتي لجامو وكشمير المتنازع عليه بين البلدين.

وتناقلت مطالبة الأمم المتحدة من الهند بوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الشطر الخاضع لسيادتها من إقليم كشمير.

وعرجت إلى إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجهود باكستان في مجال محاربة الإرهاب.

كما تطرقت إلى إشادة مجموعة العمل الدولية المعنية بمراقبة تمويل الإرهاب بالإجراءات التي اتخذتها باكستان مؤخراً لتجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية.

وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل اثنين من رجال الشرطة الباكستانية وإصابة ثالث بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مسلحون مجهولون على حاجز أمني بالعاصمة إسلام آباد.

وعرجت إلى التحسن المستمر الذي تشهده مؤشرات الأسهم الباكستانية منذ بداية الأسبوع الحالي.

إقليمياً تناقلت صحف باكستان إعلان السلطات الأفغانية عن استسلام 13 مسلحاً من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، ومقتل عشرين مسلحاً من عناصر حركة طالبان باشتباكات جنوبي أفغانستان.