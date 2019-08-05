أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأثنين

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بوعد رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون بتمويل إضافي للنظام الصحي الحكومي "إن إتش إس"، مؤكداً عزمه تخصيص 1.8 مليار جنيه استرليني للأجهزة الصحية.

وأشارت إلى مقتل 19 شخصا وإصابة أكثر من 30 آخرين، في انفجار ناتج عن حادث تصادم بالعاصمة المصرية القاهرة، والذي وقع بسبب تصادم سيارة، كانت تسير عكس الاتجاه، مع 3 سيارات أخرى.

وأفادت بأن حادث إطلاق النار الذي وقع في متجر في ولاية تكساس الأمريكية وأودى بحياة 20 قتيلا يُجرى التحقيق فيه باعتباره قضية "إرهاب محلي".

وتابعت الصحف البريطانية توقيع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وممثلو قوى المعارضة الرئيسية بالأحرف الأولى على إعلان دستوري من المنتظر أن يمهد الطريق إلى تشكيل حكومة انتقالية، وفيه اقتسام السلطة التي تم التوصل إليها في 17 يوليو.