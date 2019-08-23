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اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

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العرب اليوم - اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة

الصحف الفلسطينية
رام الله - العرب اليوم

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم أقوال وزارة الخارجية والمغتربين "إن صمت المجتمع الدولي على جريمة هدم منازل الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة، سيفقد ما يتبقى من مصداقيته في حماية القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان، وسيدفع شعبنا للبحث عن خيارات أخرى للدفاع عن نفسه".
وسلطت الضوء على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة مساندة للأسرى أمام معتقل "عوفر" الإسرائيلي، وملاحقة الاحتلال للمصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى.
وتابعت صحف فلسطين تأكيدات الممثلة الدائمة للبنان في الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعاني من تحديات متعددة، وأن غياب التسوية يحكم على المنطقة بأسرها بصراع مستمر وإراقة دماء.
وأولت اهتماما بأقوال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ، أن الدعاية الانتخابية في إسرائيل تقوم على المنافسة في القضاء على "فرص تحقيق وتكريس العنصرية والتطرف" ضد الشعب الفلسطيني.
وأوردت خبر إفادة المرصد السوري لحقوق الإنسان نزوح أكثر من 80 ألف مدني من قرى ريف معرة النعمان الشرقي جنوب إدلب منذ يوم الاثنين الماضي وحتى صباح أمس الخميس.

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اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة اهتمامات الصحف الفلسطينية الجمعة



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