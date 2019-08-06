أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف البريطانية اليوم بانضمام بريطانيا إلى مهمّات بحرية دولية لحماية السفن التجارية في الخليج العربي ونقلت عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قوله: إنّ المهمة البحرية الجديدة سوف توفر "الطمأنينة للشحن"، وأبرزت إعلان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن بلاده بعد انسحابها من الاتحاد الأوروبي تعتزم تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول غير الأوروبية وتشكيل تحالف جديد لمواجهة إيران وروسيا.

ونقلت الصحف عن مصدر كبير في الحكومة البريطانية قوله: إن بريطانيا مستعدّة وراغبة في التوصل لاتفاق يتيح لها الخروج من الاتحاد الأوروبي، وحذّرت الصحف من ان الهند وباكستان وهما قوتان نوويتان جارتان تقرعان طبول الحرب بعد قيام الهند بإلغاء الوضع الخاص والحكم الذاتي لكشمير.

ورأت أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بوسعهما ممارسة ضغط على الجانبين ويجب عليهما فعل ذلك كي تتراجع الدولتان، مشيرة إلى أن اندلاع الحرب لن يؤثر فقط على السّلم العالمي وإنما كذلك على العديد من مدنها وبلداتها التي تعيش بها تجمعات آسيوية كبيرة.