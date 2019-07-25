اهتمامات الصحف التونسية الخميس



ركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على المشهد السياسي التونسي مع استمرار تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية ليصل عدد القوائم حتى اليوم إلى 288 قائمة، مشيرة في سياق آخر إلى احتفال تونس اليوم بالذكرى الـ62 لإعلان الجمهورية وسط مناخ سياسي استثنائي تتخلله الاستعدادات للانتخابات وما يحيط بها من تقلبات مختلفة.

وأشارت مغاربيًا، إلى تأكيد الرئاسة الجزائرية مجدداً تمسكها بإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن،وتأكيدها على رفضها الدخول في مرحلة انتقالية تعرض البلاد للفراغ الدستوري والمخاطر الخارجية.

وتحدثت في الشأن الليبي، عن تمكن قوات الجيش من تحرير مناطق جديدة جنوب العاصمة طرابلس عقب معارك عنيفة شهدتها العاصمة.

وكتبت عربيًا عن اقتحام عشرات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وعرجت على إجراء السودان حملة اعتقالات واسعة طالت ضباط ومسؤولين عسكريين بتهمة التخطيط لإنقلاب.