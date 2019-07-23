اهتمامات الصحف التونسية الثلاثاء



أبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، نبأ دخول تونس في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية، مشيرة إلى أن اليوم الأول كشف ضعف العدد المقدم من القائمات الانتخابية التي لم تتجاوز 141 قائمة على المستوى الوطني .

وقدمت صورة من واقع الهجرة غير الشرعية أو "رحلات الموت" كما وصفتها الصحف، التي يٌنفذها عددًا من شباب تونس دوريًا، مشيرة إلى ارتفاع عدد التونسيين الواصلين إلى أسبانيا بطريقة غير شرعية إلى 578 تونسيًا.

وكتبت صحف الثلاثاء مغاربيًا، عن إعلان الجيش الليبي إطلاق هجوم كبير لحسم المعركة في العاصمة طرابلس.

وتابعت عربيًا إعلان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقًا للمحكمة الجنائية الدولية حول هدم سلطات الاحتلال منازل فلسطينيين في القدس.

دوليًا.. تحدثت صحف تونس، عن اقتراب موعد تعيين بوريس جونسون،وزيراً أولاً لبريطانيا خلفاً لتيريزا ماي،التي استقالت مايو الماضي .