اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

واصلت الصحف التونسية الصادرة اليوم انشغالها بالشأن الداخلي للبلاد، في ظل تواصل المشاورات السياسية من أجل تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف السياسية، وتابعت في سياق منفصل فشل كل مساعي تطويق الأزمة الحاصلة في البرلمان على خلفية الصراع القائم بين كتلة حركة النهضة وكتلة الدستوري الحر.

وأشارت مغاربياً إلى تحذير المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من حمام دم في ليبيا إذا ما فشل المؤتمر الدولي المقبل في إرساء الاستقرار في الدولة التي مزقتها الحرب، يأتي ذلك في ظل تصاعد حرب الطائرات المسيرة بين طرفي النزاع في ليبيا.

وكتبت صحف الإثنين عن بدء السلطات الأمنية بمدينة نواذيبو الموريتانية خلال اليومين الماضيين في ترحيل 58 مهاجراً إلى بلدانهم وذلك بعد أيام من إنقاذهم من حادث غرق قبالة الشوطئ الموريتانية.

وأشارت صحف تونس إلى تجدد التظاهرات الشعبية في بغداد ومحافظات الجنوب العراقي على نحو متسارع بعد توافد الالاف إلى ساحات التظاهر في وقت أعلنت فيه السلطات القضائية إطلاق سراح أكثر من 2600 متظاهر اعتقلوا خلال الفترة السابقة.