اهتمامات الصحف السودانية الخميس

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،على إصدار المجلس العسكري الانتقالي أمس ، قراراً بإلغاء تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية، الذي كان قد أصدره في وقت سابق.

ونشرت الصحف إعلان تجمع المهندسين السودانيين أمس عن استعداده التام للمشاركة في الإضراب العام والعصيان المدني الشامل بالتنسيق مع الهيئات النقابية الأخرى، استجابة للدعوة التي كان قد أطلقها تجمع المهنيين يوم الثلاثاء.

وأخبرت عن بدء قوات المقاومة اليمنية المشتركة بقيادة ألوية العمالقة الجنوبية، أمس،حملة ضخمة لملاحقة فلول مليشيات الحوثي على أطراف مديرية قعطبة شمال غرب محافظة الضالع.

وأشارت صحف الخميس إلى دعوة جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا، أمس إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية التي تصاعد فيها العنف في الآونة الأخيرة.