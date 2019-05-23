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اهتمامات الصحف الفلسطينية الخميس

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الصحف الفلسطينية
القدس المحتلة - العرب اليوم

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، التي أكد فيها أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الاجماع الفلسطيني ممثلاً بموقف الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية للمنظمة.

وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على اعتماد منظمة الصحة العالمية، قراراً لصالح فلسطين بالأغلبية المطلقة،.

وتحدثت صحف فلسطين عن دعوة روسيا في جلسة لمجلس الأمن الدولي اعتماد حل الدولتين والقرارات الدولية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة الاعتماد على القرارات الدولية في هذا الشأن .

وأولت صحف الصباح اهتمامًا ما اعتبرته وزارة الخارجية الفلسطينية ، أن الاعتداء على المعتكفين في المسجد الأقصى من قبل سلطات الاحتلال وأذرعها، تصعيد خطير وتدخل يهودي سافر في الدين الاسلامي، يبعث برسائل خطيرة جداً حول المكان، تنذر بأن الأقصى لن يبقى مكاناً مقدساً لعبادة للمسلمين، وإنما يتحول بالتدريج وبشكل عملي الى مكان لعبادة اليهود، ويهدد بنقل الصراع الى مربعات دينية خطيرة.

وتابعت صحف الخميس اقتحام مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود وعناصر من المخابرات وشرطة الاحتلال ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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