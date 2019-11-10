اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الأحد

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بانتقاد وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو عدم تعاون إيران مع موظفي وكالة الطاقة الذرية الدولية بعد ورود تقارير عن احتجاز طهران إحدى خبيرات الوكالة لفترة قصيرة وتقييد قدرتها على أداء مهامها.

وتناولت استمرار الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية في لبنان، وكتبت صحف اليوم عن ارتفاع قتلى الاحتجاجات الشعبية في العراق خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى ثمانية أشخاص وإصابة العشرات.

ونقلت في شأن منفصل تحذير قائد الجيش البريطاني من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب أسلوب تعاطي بعض الدول بما فيها إيران مع المشهد السياسي الدولي بما يشكل تحديًا للأمن والمصالح الغربية، إضافة إلى تهديدها للاستقرار والازدهار الاقتصادي أيضًا.

على الصعيد الدخلي، أبرزت الصحف تبادل الانتقادات بين حزبي المحافطين والعمال حول سياسات الإنفاق المطروحة ضمن البرامج الانتخابية للحزبين.