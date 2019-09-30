أبرز وأهم إهتمامات الصحف البريطانية الصادرة الإثنين

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وأبرزت الصحف تداولات مؤتمر حزب المحافظين الحاكم بمدينة مانشستر ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وضرورة الانتهاء منه، من أجل فتح آفاق أوسع أمام الاقتصاد البريطاني في المستقبل.

ونقلت تأكيد وزير التجارة الدولية البريطانية ليز تراس أن بريطانيا أمام فرصة تاريخية لإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة مع شركائها حول العالم، كما ستقوم بإنشاء موانئ جديدة في البلاد من أجل التوسع في التنمية.