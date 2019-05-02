أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس على أن الحوار هو المنهج الوحيد الذي سيخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

وتحدثت عن خروج عشرات الآلاف من العمال الجزائريين إلى شوارع العاصمة الجزائر بمناسبة اليوم العالمي للعمال أمس، للمطالبة برحيل أمين عام اتحاد العمال، عبد المجيد سيدي السعيد، الذي أعلن انه سيتنحى في يونيو القادم.

وأخبرت عن مهلة 60 يومًا منحها الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان من أجل تسليم السلطة للمدنيين.

ورصدت صحف الجزائر الوضع في فرنسا، مبينة اعتقال الشرطة الفرنسية أمس 88 شخصًا إثر اشتباكات عنيفة بين الشرطة الفرنسية والمتظاهرين بعد خروج العمال في مسيرة لإحياء مناسبة يوم العمال في باريس وغيرها من المدن.

وفي متفرقات أخرى، أنبأت أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقيام بتدخل عسكري اذا اقتضى الأمر ذلك في فنزويلا بعد مواجهات اندلعت في العاصمة كاراكاس.