أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، مواصلة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مشاوراته مع المسؤولين والشخصيات البارزة، مشيرة إلى استقباله أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب.

وتناولت مناورات عسكرية بالذخيرة الحية ينفذها الجيش الجزائري اليوم شرق البلاد، تحت إشراف نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق، أحمد قايد صالح.

وتحدثت صحف الثلاثاء ، عن الوضع في ليبيا، لافتة إلى تأكيد وزارة الخارجية الروسية أمس، العمل على ترتيب لقاء بين وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، لبحث الاوضاع التي تشهدها الساحة الليبية، تزامنًا مع حرب شوارع بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق في جنوب العاصمة طرابلس.

وبشأن الأزمة في السودان، أشارت إلى استمرار الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل هيئة قيادية، بمشاركة واسعة للمدنيين فيها.

كما تطرقت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، إلى إعلان النيابة العامة في باريس أمس، عن توقيف عدد من الأشخاص بشبهة التورط في خطة هجوم على قوات الأمن الفرنسية، وذلك في إطار تحقيق مفتوح في قضية عصابة إرهابية.