أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الجمعة

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على المسيرات المليونية المرتقبة في عاشر جمعة على التوالي، للتأكيد على مطالب الحراك الشعبي في تغيير النظام ومتابعة رؤوس الفساد وناهبي المال العام.

وتناولت مباحثات مرتقبة بين وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ونظيره التونسي خميس الجهيناوي بالعاصمة تونس، مشيرة إلى أنها "ستكون فرصة لبحث العلاقات الثنائية وتبادل الآراء والتباحث حول المسائل العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأبرزت رد النيابة العامة على الانتقادات التي طالتها بشأن تحريك المتابعات القضائية ضد وزراء سابقين ونواب ورجال أعمال بشبهة الفساد، مؤكدة أنها "لم تتلق أي ايعاز من أي جهة وأنها تعمل وفقا لصلاحياتها القانونية".