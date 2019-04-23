أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الثلاثاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بحملة التوقيفات التي تطال كبار رجال الأعمال الجزائريين بشبهة التورط في نهب المال العام والفساد، مشيرة إلى أن القضاء الجزائري وجه عدة استدعاءات لمسؤولين سابقين وحاليين لاستجوابهم.

ولفتت الانتباه إلى الخطاب الذي سيلقيه نائب وزير الدفاع رئيس اركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح اليوم، متوقعة أن يعلن عن قرارات جديدة تخص حل الازمة الراهنة في البلاد.

وتطرقت صحف الثلاثاء إلى ندوة التشاور والحوار التي دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح بشأن الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع يوليو القادم.

دوليا، أخبرت عن اجتماع تشاوري للاتحاد الأفريقي على مستوى القمة والذي تستضيفه القاهرة اليوم لمناقشة تطورات الأزمة الليبية، وكذلك الوضع في السودان.

ورصدت صحف الجزائر في متفرقات أخرى، مستجدات الوضع في سريلانكا، على خلفية التفجيرات الإرهابية التي هزت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من الأشخاص.