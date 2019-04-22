أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الاثنين

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بالتحاق حزبي تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية المحسوبين على الموالاة، بالمقاطعين لندوة الحوار المقررة اليوم بالعاصمة الجزائر، دعا إليها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح لبحث إنشاء لجنة وطنية لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 يوليو القادم.

وتناولت إيداع ضباط كبار في الجيش الجزائري الحبس المؤقت وإلقاء القبض على آخرين بتهم تتعلق بالفساد ومخالفات التعليمات العسكرية.

وتطرقت صحف الإثنين إلى شروع محكمة الجزائر العاصمة في الاستماع إلى أقوال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال (محافظ البنك المركزي سابقا)، بشأن ملفات تتعلق بتبديد المال العام والترخيص لصفقات حكومية ومنح قروض بلا ضمانات.

وتحدثت عن سقوط مئات الأشخاص بين قتيل وجريح إثر تفجيرات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة السريلانكية كولومبو.

وأشارت إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، دعا الدول العربية إلى توفير الدعم الدبلوماسي والمالي للسلطة الفلسطينية، متهما إسرائيل بنقض جميع الاتفاقيات والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانقلاب على وعوده.

