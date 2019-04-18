أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على تأكيد الحكومة على لسان المتحدث باسمها حسان رابحي أن أجهزة الأمن لم تصدر أية تعليمات لقوات الامن والشرطة بـ"قمع" المسيرات السلمية.

وأبرزت استمرار الحراك الشعبي من خلال مسيرات ومظاهرات سلمية شارك فيها مئات القضاة والمحامون، تزامنا مع اعتصام حاشد للنقابات أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمطالبة برحيل أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد المحسوب على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت صحف الخميس إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى في جنوب العاصمة الليبية طرابلس.

وتابعت تطورات الوضع في السودان، لافتة إلى توقيف الرئيس السابق عمر البشير وتحويله إلى سجن في العاصمة الخرطوم.