أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة السبت

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بخروج أمس، ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية بالعاصمة ومدن أخرى، طالبوا فيها برحيل بقايا حكومة الرئيس المستقيل، عبد لعزيز بوتفليقة، وفي مقدمتهم رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والوزير الأول، نور الدين بدوي، إضافة رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز.

وأشارت صحف السبت، إلى تفكيك أجهزة الأمن الجزائرية مجموعة إرهابية كانت تخطط لاختراق الحراك الشعبي، لافتة إلى ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة بحوزة الموقوفين الذين يوجد بينهم أجانب.

وتطرقت إلى إشادة الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، السفير عبدالعزيز بن علي شريف، بالموقف الروسي من الأزمة الجزائرية، القائم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وفي متفرقات أخرى، أخبرت صحف الجزائر، عن إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عوض بن عوف، تنحيه من منصبه، وتسليمه للفريق أول عبد الفتاح البرهان.