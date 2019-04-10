أبرز وأهم إهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على أول خطاب لرئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح أمس، الذي تعهد فيه بتوفير جميع الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في أجل 90 يومًا المحدد بالدستور.

وأشارت صحف الأربعاء ، إلى أن تنصيب بن صالح رئيسًا للدولة، أثار موجة غضب عارمة وسط الحراك الشعبي، حيث خرج آلاف الجزائريون إلى الشوارع بالعاصمة وعدة مدن للتعبير عن رفضهم له.

وأبرزت خطاب نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس من محافظة وهران، وتأكيده أن حق الشعب في الاطمئنان على حاضر ومستقبل بلاده مضمون.

دوليًا.. تطرقت صحف الجزائر، إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، مؤكدة أن استمرار القتال بين قوات المشير خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني، يقوض كل الجهود والمساعي من أجل حل سلمي للأزمة المستمرة منذ 2011.