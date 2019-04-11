أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بإعلان رئيس الدولة الجزائري عبد القادر بن صالح تاريخ 4 يوليو القادم موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية لتعيين رئيس جديد للبلاد.

ولفتت الصحف إلى تأكيد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح مرافقة المرحلة الانتقالية ومدتها 90 يوما، كاشفا عن متابعة المتورطين في قضايا الفساد في كل القطاعات وعلى رأسها النفط والبنوك والاستيراد.

وأشارت إلى دعوة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم مع نظيريه التونسي خميس الجهيناوي والمصري سامح شكري والممثل الشخصي للأمين العام للامم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، لعقد اجتماع طارئ يبحث الوضع في ليبيا.

دوليا، أنبأت عن قرار منظمة الأمم المتحدة تأجيل المؤتمر الوطني الجامع الليبي إلى تاريخ لم يحدد بعد بسبب المعارك جنوب العاصمة طرابلس.