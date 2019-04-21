أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأحد

سلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على ندوة الحوار التي ستعقد غدا بدعوة من الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح لوضع حلول للأزمة السياسية الراهنة، مشيرة أن أحزاب المعارضة وأبرز الشخصيات الوطنية رفضت المشاركة.

وأبرزت استدعاء القضاء الجزائري لكل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق معهما بشبهة التورط في قضايا فساد.

وواصلت صحف الجزائر متابعة تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرة إلى أن القتال مستمر في عدة نواحي العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الليبي وقوات حكومة الوفاق.

وتحدثت عن اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب اليوم بالقاهرة لبحث "صفقة القرن".

وتطرقت صحف الأحد إلى توافد المصريين على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وفي متفرقات دولية أخرى، أشارت إلى وقوع اشتباكات عنيفة بين محتجي السترات الصفراء والشرطة الفرنسية في باريس، رغم التعزيزات الأمنية المشددة ودعوات التهدئة التي أطلقتها الحكومة.