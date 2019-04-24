أبرز اهتمامات الصحف الجزائرية الصادرة الأربعاء

اهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، بتعهد نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس بتحقيق مطالب الشعب الجزائري في التغيير، مؤكداً أن موقف الجيش سيبقى ثابتا ولن يتجاوز الدستور الجزائري فيما يتعلق بإدارة الفترة الانتقالية الحالية برئاسة عبد القادر بن صالح.

وتابعت التحقيقات التي يجريها جهاز القضاء فيما يخص ملفات الفساد، مشيرة إلى توقيف عدد آخر من رجال الأعمال وكبار الموظفين في الحكومة بشبهة الفساد، وإقالة رئيس شركة النفط الحكومية "سوناطراك" لنفس السبب.

وفي الشأن السوداني، أخبرت صحف الأربعاء عن تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة الأفريقية المصغرة التي عقدت بالقاهرة أمس منحت المجلس العسكري الانتقالي في السودان مزيداً من الوقت لإقامة نظام ديمقراطي بدل من 15 يوما.

وتطرقت إلى اقتحام حوالي 22 ألف مستوطين مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لا سيما الحرم الإبراهيمي المغلق في وجه الفلسطينيين المسلمين.

وأشارت في متفرقات أخرى إلى أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت فنادق وكنائس في سريلانكا والتي خلفت مقتل 310 شخص.