اهتمامات الصحف الليبية الجمعة

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، الجهود الإنسانية الإغاثية التى تقوم بها حكومة الوفاق وعدد من الجهات فى شرق البلاد والمنظمات الدولية ودول الجوار لنجدة منكوبي السيول والفياضات بمدينة غات والتي فاق عددهم 4 الآف، مبينة حجم الأضرار التي بحق بالمدينة والبنية التحتية والبشر ، داعية إلى ضرورة خلق تنمية مستدامة في مدن الجنوب والإهتمام به على كافة المستويات.

وأشارت إلى تصريحات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ، إنه يريد من أوروبا تفهم رغبة الشعب فى تغيير واقعه والخروج من الأزمة والتي تبدأ من محاربة الإرهاب وتفكيك المليشيات وإنهاء مرحلة إغتصاب السلطة دون تفويض من الناس، موضحا أن الحل لابد أن يكون عبر المسار السياسي بمشاركة كل الليبيين، والعملية العسكرية تستهدف أوضاعاً مستعصية.

ونوهت الصحف إلى تراجع الاتحاد الإفريقي، عن عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية في ليبيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الذي كان مقررًا في يوليو المقبل؛ بسبب استمرار الاقتتال في طرابلس،مبينة دعوة رئيس مفوضية الاتحاد، موسى محمد فكي إلى جميع الأطرف الليبية وقف الأعمال القتالية، والعودة إلى طاولة المفاوضات؛ لإيجاد حل وسط، وإجراء انتخابات.

وبينت الصحف تصريحات السفير الأمريكي الجديد ريتشارد نورلاند، موضحا أن مهمته الرئيسية حال توليه قيادة البعثة الأمريكية تتمثل في إنهاء الجولة الأخيرة من القتال، التي بدأت في أوائل أبريل، من خلال وقف فوري لإطلاق النار في طرابلس استعدادًا لاستئناف المفاوضات بين أطراف الأزمة في البلاد، مؤكداً أنه لن يتحق الأمن ولإستقرار في ليبيا إلا من خلال حل سياسي.

وعرجت على لقاء المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، بالعاصمة النرويجية أوسلو مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات ، كنا تم تقييم مشترك للوضع المروع في ليبيا، والذي يتطلب بذل جهود منسقة أكثر من أي وقت مضى لمساعدة الشعب الليبي.