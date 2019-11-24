اهتمامات الصحف المصرية الأحد

أبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن هناك إرادة سياسية لدى دول القارة الإفريقية لتغيير واقعها للأفضل، مشددًا على أن تخلي المؤسسات الدولية عن إفريقيا سيزيد من تحديات الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأشارت إلى إعلان الجيش الليبي فرض حظر جوي فوق منطقة العمليات في طرابلس وحولها، بالتزامن مع تقدم قوات الجيش نحو العاصمة طرابلس.

وسلّطت الضوء على مطالبة بعثة اليمن في الأمم المتحدة بإدانة اعتراف إيران بممثل الحوثيين سفيرًا لديها.

وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لافتة الانتباه إلى اقتحام مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، وسط حراسة مشددة من جيش الاحتلال.

وتحدثت صحف الأحد عن التنديد الأممي بقتل المتظاهرين وقطع الإنترنت في إيران، واستمرار المواجهات بين المتظاهرين العراقيين وقوات الأمن في بغداد.

وعرّجت على قيام السلطات الكولومبية بفرض حظر التجوال ليلًا في العاصمة بوغوتا، بعد اندلاع أعمال عنف خلال تظاهرات احتجاجية في البلاد.

وأخبرت عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الصناعة بمدينة تل الأبيض شمال سوريا.