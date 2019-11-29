بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع جديد

أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على ارتفاع جديد، لليوم الثالث على التوالي بنسبة 0.16%، ليصل عند 6949.46 نقطة.

وبلغ حجم التعاملات 2.939 مليون دينار تونسي أي بنحو 958 ألف دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 20 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 27 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.