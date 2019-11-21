مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 113.61 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 27820.41 نقطة، وانخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.75 نقطة أو 0.38 بالمئة إلى 3108.4 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 43.93 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 8526.73 نقطة.