اهتمامات الصحف الباكستانية الجمعة

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم موقف المملكة العربية السعودية الداعي إلى حل نزاع كشمير من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، والمحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان إقليم كشمير.

واهتمت الصحف بتطورات التوتر المسيطر على العلاقات بين باكستان والهند على خلفية نزاع كشمير، واستبعاد باكستان اللجوء الى الخيار العسكري ضد الهند، وعزمها على تكثيف الضغوط الدبلوماسية.

وأشارت إلى رفض باكستان اعتبار الهند ما يجري في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير شأن داخلي.

واهتمت كذلك بأمر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لقوات بلاده المسلحة بالبقاء على أهب الاستعداد والرد بقوة على أي عدوان مفاجئ من جانب الهند.

وأخبرت عن توجه مئات الآلاف من الحجاج إلى مشاعر المقدسة مع بدء مناسك الحج.

وعرجت على تحذير السلطات الباكستانية من إمكانية تعرض البلاد لموجة جديدة من الأمطار الموسمية الغزيرة بشكل قد يؤدي إلى حدوث سيول وفيضانات.

وتناقلت أيضاً أنباء الزلزال الذي ضرب شمال باكستان بقوة 5.9 درجات دون حدوث أي خسائر بشرية أو مادية.

وفي الشأن الاقتصادي أخبرت عن تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية بشكل قياسي خلال الأسبوع الحالي.

أفغانياً أشارت إلى مقتل 25 مسلحاً من عناصر حركة طالبان بغارات نفذتها القوات الأمريكية بجنوب شرق أفغانستان.