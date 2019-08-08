أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الخميس

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار باكستان خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي وتعليق التجارة الثنائية مع الهند، رداً على قرار الحكومة الهندية بشأن إلغاء الحكم الذاتي الخاص بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، واهتمت بمطالبة باكستان من الأمم المتحدة بالتدخل لمنع الهند من تغيير وضع إقليم كشمير.

وتناقلت قلق المجتمع الدولي إزاء سيطرة التوتر على الجارتين النوويتين في جنوب آسيا باكستان والهند ودعوة معظم الدول لإسلام آباد ونيودلهي إلى ضبط والنفس وتجنب الدخول في صدام عسكري وحل الخلافات عبر الحوار.

وتطرقت إلى التحذيرات التي أصدرتها وزارة الصحة الباكستانية لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال عيد الأضحى المبارك للحد من انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل إلى البشر من لحوم الأضاحي.

وأخبرت عن التحسن المستمر في العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وتعاون البلدين في دعم الأمن الإقليمي، كما تابعت تطورات عملية السلام الأفغانية وسير المحادثات المباشرة بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الجارية في أفغانستان منذ 18 عاماً.

أفغانياً..أخبرت صحف باكستان عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 معظمهم من المدنيين جراء هجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في العاصمة كابل.