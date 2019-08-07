أبرز وأهم إهتمامات الصحف الباكستانية الصادرة الأربعاء

أبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم اتصال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - لاطلاع سموه على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

واهتمت بتصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي حذر من نشوب حرب شاملة في حال شن الهند أي عدوان ضد باكستان، وتطرقت إلى تحرك باكستان على المستوى الدولي ضد قرار الحكومة الهندية بشأن إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير، وضمه إلى الأراضي الهندية.

ونشرت تصريحات رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي أكد بأن بلاده ستذهب إلى أي مدى لتأييد حق سكان إقليم كشمير في تقرير المصير، وتابعت تطورات عملية السلام الأفغانية ومساعي المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلمي خليل زاد إقناع جميع الأطراف المعنية بالقضية الأفغانية على دعم الجهود الجارية لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وعرجت على استمرار توجه الحجاج الباكستانيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.