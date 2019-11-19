اهتمامات الصحف اللبنانية الثلاثاء

اهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بتصاعد الأزمة الحكومية في ظل انسداد أفق الحل بشكل تمام وغياب أي مبادرة قد تؤدي الى بلورة صيغة حل تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة في ظل تمسك رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بتشكيل حكومة من الاختصاصيين.

وتحدثت عن إعلان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في تصريح له أمس أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وتطرقت إلى إعراب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أمس دعمهما لعشرات آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في جورجيا الذين يحتجون منذ الأسبوع الماضي على تراجع الحزب الحاكم عن وعوده بإجراء إصلاحات انتخابية.

ولفتت الانتباه إلى إعلان كوريا الشمالية أمس انها لم تعد مهتمة بعقد قمم مع الولايات المتحدة ما لم تقدم واشنطن تنازلت جديدة في مفاوضاتها النووية.

وأخبرت عن تسليم روسيا أمس أوكرانيا 3 سفن عسكرية كانت قد احتجزتها قبل سنة خلال حادث بحري وذلك قبل ثلاثة أسابيع على قمة تهدف إلى استئناف جهود تسوية النزاع في شرق اوكرانيا.