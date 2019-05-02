أبرز اهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بإشراف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي على موكب احتفاء تونس باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من مايو من كل عام وهو الحدث الذي علقت عليه بعض الصحف في مقالاتها الافتتاحية اليوم.

وتناولت محليًا أيضًا الاستعدادات الجارية في تونس على أكثر من صعيد للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة التي ستجري خلال شهري اكتوبر ونوفمبر من العام الجاري 2019 م , حيث تقوم جل الأحزاب والاطراف السياسية باجتماعات بين مناصريها لهذه المحطات .

ونقلت نفي القيادة الأمريكية في افريقيا " افريكوم " الأنباء المتداولة حول عودة قواتها إلى الأراضي الليبية , مخبرة في السياق عن إجلاء مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مئة وستة وأربعين لاجئًا من ليبيا إلى ايطاليا.

وأوردت تصريحات لنائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري احمد قايد صالح حذر فيها من أطراف قال إنها تريد تلغيم المسيرات مؤكدًا أن الجيش سيعمل من أجل تجنيب البلاد فخ العنف, ونقلت إلى جانب ذلك دعوة الرئيس الجزائري عبد القادر بن صلاح الجزائريين إلى تجاوز خلافاتهم والوصول الى حلول توافقية تخرج البلاد من أزمتها السياسية .

وتابعت في الشأن السوداني فحوى بيان صادر عن الاتحاد الافريقي طالب فيه من المجلس العسكري السوداني تسليم الحكم إلى سلطة انتقالية بقيادة مدنية خلال شهرين , متطرقة في السياق إلى تأكيد رئيس أركان الجيش السوداني الفريق هاشم عبد المطلب أن الجيش لن يطلق أي رصاصة في وجه الشعب وذلك في وقت تشهد فيه العديد من المدن السودانية اعتصامات تدعم الاعتصام الأكبر أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم .