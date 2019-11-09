اهتمامات الصحف السودانية الصادرة السبت

ركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، على انخفاض اجتماع السودان ومصر وإثيوبيا بشأن خلافات سد النهضة الإثيوبي، في واشنطن أمس، دون التوصل إلى اتفاق محدد، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بواشنطن في 9 ديسمبر المقبل.

وعرجت على تحذير القوات اليمنية المشتركة، المدعومة من التحالف العربي، أمس، من - مخطط حوثي- لنسف عملية السلام في محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد التي ينظمها اتفاق السويد المعلن بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونشرت إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جير بيدرسن امس ، أن اللجنة الدستورية السورية ستجتمع مجددا في جنيف في نهاية نوفمبر الجاري.

ولفتت الانتباه إلى إصابة سبعون فلسطينيًا أمس ، برصاص جنود من الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، ضمن احتجاجات مسيرات العودة الأسبوعية.

وأشارت صحف السودان إلى استمرار مظاهرات الحراك الشعبي المطالبة بتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاسبة الفاسدين منهم، ورفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.