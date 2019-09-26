أبرز وأهم إهتمامات الصحف التونسية الصادرة الخميس

اهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالحراك السياسي الذي تشهده البلاد في ظل استمرار حملة الانتخابات التشريعية.

وأخبرت عن انقضاء الآجال القانونية لقبول الطعون في الأحكام الابتدائية الصادرة عن الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وذلك في ما يتعلق بالطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.

وتوقفت صحف الخميس عند تأجيل المحكمة البت في مطلب الإفراج عن المرشح الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل القروي إلى الأسبوع القادم على خلفية إضراب القضاة، مما أثار بحسب الصحف الجدل في مصداقية الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في ظل وجود مترشح في السجن.

وأشارت مغاربيًا إلى إعلان القوات الأمريكية مقتل 11 شخصًا يتبعون تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في غارة جديدة في الصحراء الليبية.

وكتبت صحف تونس عن اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية فادي الهدمي.