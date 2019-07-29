اهتمامات الصحف التونسية الاثنين

أشارت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إلى إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن يوم الخميس القادم هو موعد بدء قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 15 سبتمبر المقبل.

وتساءلت صحف الاثنين، عن مدى قدرة الرئيس المؤقت محمد الناصر خلال الأشهر الثلاثة القادمة على مواصلة منهج الحٌكم الذي بناه سلفه الراحل الباجي قايد السبسي، حتى يواصل المحافظة على تماسك الدولة.

مغاربيًا.. أبرزت إعلان مصالح الحماية المدنية والسلطات الأمنية في الجزائر، حالة طوارئ قصوى جراء الانتشار الرهيب للحرائق في مناطق عديدة من البلاد.

دوليًا.. كتبت صحف تونس، عن رفض اللاجئين الروهينغا في بنغلادش العودة إلى مينمار مالم يتم الاعتراف بهم كجماعة عرقية.